Cronaca 4116

Coronavirus, tenuta degli elenchi in locali e palestre: da domani a Caltanissetta controlli della Polizia Municipale

In queste ore gli agenti della Polizia Municipale stanno avendo difficoltà a capire se e come il ristorante ciense di via Guastaferro abbia tenuto questo tipo di elenchi

Rita Cinardi

12 Ottobre 2020 20:18

Controlli su, palestre, bar, ristoranti, pizzerie e locali con posti a sedere saranno avviati a partire da domani dalla Polizia Municipale per verificare la corretta tenuta degli elenchi degli avventori oltre che l'osservanza delle misure anti-contagio. Ad annunciarlo il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga. "Oggi si è riunito il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile - ha spiegato Peruga - nel corso della riunione abbiamo stabilito le azioni da intraprendere a partire da domani. In particolare vogliamo verificare che tutti i locali si stiano adeguando alla tenuta degli elenchi. Grazie a questi ultimi possiamo riuscire a risalire ai clienti nel caso in cui ci si trovi in presenza di un caso positivo al coronavirus". In queste ore gli agenti della Polizia Municipale stanno avendo difficoltà a capire se e come il ristorante ciense di via Guastaferro abbia tenuto questo tipo di elenchi. "I gestori e i dipendenti del locale non parlano bene la nostra lingua - ha spiegato il comandante - e quindi non è semplice capire se sia stata fatta la tenuta degli elenchi. Ricordo a chi ancora non si fosse adeguato che le multe, così come per la violazione delle misure anticontagio, vanno da 400 a 3 mila euro. Allo stesso tempo stiamo notando che ormai quasi tutti indossano la mascherina ma molti la tengono sotto il naso, sotto il mento o addirittura attaccata al polso. Il dispositivo di protezione va indossato correttamente, altrimenti, come ben sappiamo è assolutamente inutile".

