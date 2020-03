Attualita 79

Coronavirus, Swiss annulla tutti i voli da e per l'Italia. La misura si applica fino all'inizio di aprile

Italia sempre più isolata dalle compagnie aeree di tutto il mondo. Anche Swiss annulla i voli. Si tratta di circa 90 collegamenti settimanali

Redazione

11 Marzo 2020 17:42

Swiss annulla tutti i voli da e per l'Italia. La misura si applica fino all'inizio di aprile, ha affermato la compagnia aerea. Sono interessati circa 90 collegamenti settimanali da Zurigo a Milano, Roma, Venezia, Firenze, Napoli e Brindisi. Il programma di volo per l'Italia era già stato ridotto la settimana scorsa. Inoltre, altre destinazioni europee sono temporaneamente sospese, tra cui Stoccarda, Norimberga e Bordeaux. Oltre a Pechino, Shanghai e Tel Aviv, il Cairo non sarà più servito fino al 24 aprile. Per tale ragione, Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti consiglia di controllare sui siti ufficiali degli aeroporti e di Swiss lo stato del vostro volo per restare indenni.



