Salute 1064

Coronavirus, svolta dall'Oms: molto raro che un asintomatico possa trasmettere il contagio

Una delle ragioni della rarità della trasmissione del virus da parte degli asintomatici potrebbe essere che hanno sviluppato una forma molto leggera della malattia

Redazione

09 Giugno 2020 12:10

I positivi asintomatici possono trasmettere il coronavirus? Si tratta di una domanda che per mesi in molti si sono posti senza avere una risposta certa.A chiarire questo aspetto è la dottoressa Maria Van Kerkhove, capo del team tecnico anti-Covid-19 dell’Oms. "È molto raro che una persona asintomatica possa trasmettere il coronavirus", ha detto durante il briefing di ieri dell’Agenzia dell’Onu, secondo quanto riportato dalla Cnn.

La dottoressa ha spiegato che analizzando i dati di diversi Paesi che stanno seguendo "casi asintomatici" è emerso che questi non "hanno trasmesso il virus".

Una delle ragioni della rarità della trasmissione del virus da parte degli asintomatici potrebbe essere che hanno sviluppato una forma molto leggera della malattia e quindi le eventuali goccioline prodotte da starnuti o tosse o semplicemente parlando non sono abbastanza infette. E' comunque una domanda ancora aperta, ha sottolineato Van Kherkhove precisando che l'Oms "continua a raccogliere dati e ad analizzarli per rispondere davvero a questa domanda".





