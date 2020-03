Cronaca 16439

Coronavirus, sono 9 le persone ricoverate all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta

E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato alle 13.30 dalla Regione Sicilia

Rita Cinardi

19 Marzo 2020 13:39

Sono 9 i pazienti ricoverati a Caltanissetta per coronavirus. Di questi, cinque provengono da San Cataldo e quattro dall'Agrigentino. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato alle 13.30 dalla Regione Sicilia. Secondo quanto si apprende si tratta del paziente di Licata, in terapia intensiva; la paziente di Sciacca, prima ricoverata e tre persone appartenenti a due nuclei familiari diversi ma in contatto tra loro in Malattie Infettive; un sancataldese ricoverato in terapia intensiva e la moglie, ricoverata in malattie infettive. Altre due persone invece provengono dall'agrigentino. Infine due persone (una di San Cataldo e una di Caltanissetta ) sarebbero in isolamento domiciliare, con sintomi lievi. Nella mappa della Regione Sicilia sono segnati 12 casi totali per Caltanissetta. Per riassumere si tratta di 9 ricoverati, a cui vanno aggiunti i 2 in isolamento domiciliare e una persona deceduta. Più tardi, quando l'Asp di Caltanissetta invierà il consueto bolletino, ne sapremo di più.

