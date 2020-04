Politica 181

Coronavirus. Siragusa (M5S): "Regione permetta la conversione di bar e ristoranti in takeaway"

Il deputato ha presentato una mozione all'Ars. La Regione ha gli strumenti per semplificare la vita e la ripartenza delle aziende

Redazione

24 Aprile 2020 20:11

“Uno dei settori maggiormente colpiti dalle conseguenze delle misure restrittive per arginare la diffusione del Coronavirus è purtroppo quello della ristorazione. La Regione ha gli strumenti per semplificare la vita e la ripartenza delle aziende. Ho chiesto al presidente Musumeci di prevedere disposizioni di semplificazione amministrativa che possano permettere alle attività del settore della ristorazione e della somministrazione di cibo e bevande l'esercizio del servizio accessorio di asporto o takeaway”. A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Siragusa, componente del consiglio di presidenza dell’Ars che, con una mozione impegna il governo regionale a misure per la salvaguardia delle attività di ristorazione di somministrazione di genere alimentari. “Il cosiddetto ‘lockdown’ - spiega Siragusa - ha infatti determinato un serio contraccolpo economico per questo settore che ha subito un blocco totale delle attività quali bar, ristoranti e pizzerie. Contiamo tutti sul graduale allentamento delle restrizioni se i contagi dovessero continuare a calare ma la ripresa sarà per il settore sarà per forza lenta e difficile per l’evidente diminuzione della liquidità di denaro e il diffuso sentimento di paura che non porterà i cittadini a frequentare ristoranti, bar e locali in cui è possibile consumare cibo e bevande solo al tavolo. Per questa ragione propongo al governo regionale di poter estendere il servizio a domicilio anche alle attività di somministrazione di cibi e bevande e di semplificarne tutti gli adempimenti burocratici per applicare tale conversione del servizio” - conclude Siragusa.

