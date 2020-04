Attualita 345

Coronavirus, Sicindustria: "Criminale una regione che non paga neanche i debiti pregressi"

Lo afferma Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria. La Regione sarebbe impossibilitata a pagare i debiti

Redazione

07 Aprile 2020 12:43

“Una pubblica amministrazione che, in un momento come questo, non paga neanche i debiti pregressi compie un atto criminale”. Lo afferma Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria, che denuncia: “Abbiamo ricevuto decine e decine di segnalazioni da parte delle nostre imprese che continuano a ricevere comunicazioni da parte della Regione siciliana, con le quali viene comunicata l’impossibilità a saldare i debiti pregressi per le cause più diverse: dal bilancio ancora provvisorio, alle delibere di giunta mancanti o, ancora, al mancato riaccertamento delle somme. Trovo che questo sia oltremodo indecente e scandaloso, visto che le imprese sono già in ginocchio a causa dello stop delle attività. Capiamo che il momento è difficilissimo per tutti, ma non è possibile pubblicamente sbandierare sostegno e privatamente chiudere i rubinetti dei pagamenti dovuti per servizi già erogati o per investimenti già realizzati. Le aziende, con grande spirito di sacrificio e di collaborazione, stanno facendo la propria parte. Lo stesso ci aspettiamo da chi ci governa”.--



