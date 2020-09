Salute 5985

Coronavirus Sicilia: ecco i laboratori dove ci si può sottoporre a tampone a pagamento

Lo si può fare anche in assenza di sintomi al costo di circa 50 euro. In Sicilia ci sono 17 laboratori

Redazione

09 Settembre 2020 09:46

Salgono i contagi da Covid19 e si avvicina anche il rientro dalle ferie e la ripresa delle attività. Aumenta anche il numero di persone che di ritorno dalle vacanze vogliono avere la certezza di non essere stati contagiati dal Coronavirus. Ecco perchè può essere utile conoscere alcuni dei lavoratori nelle diverse province siciliane dove è possibile effettuare il tampone a pagamento.Come racconta l’edizione palermitana di Repubblica sono 17 in tutta la Regione i laboratori privati a cui si aggiungono l’Ismett e l’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, in cui ci si può prenotare per sottoporsi al tampone anti-Covid, anche senza avere sintomi sospetti. L’esame costa 50 euro, con esito in giornata.

A Palermo chi vuole sottoporsi al tampone come dicevamo può prendere contatto con l’ospedale Buccheri La Ferla. La prenotazione è solo telefonica, tutte le mattine dalle 8 alle 15, al numero 091 479850. I tamponi si effettuano solo un giorno alla settimana, il martedì: per questo c’è una lista d’attesa per farli, la precedenza segue la data di prenotazione e il primo giorno utile per i prossimi è l’8 settembre. Il test costa 52,50 euro e l’esito viene comunicato entro 48 ore.

Tamponi vengono eseguiti all’Ismett (riferimento dottor Daniele di Carlo ddicarlo@ismett.edu 091 219 2111) e nei laboratori del gruppo Karol in due sedi (via La Farina 13 e corso dei Mille 50): la prenotazione si fa al call center, chiamando la mattina dei giorni feriali lo 091 7745426. L’esame si può fare dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13.

Da lunedì 31 agosto tamponi anche al Giglio di Cefalù solo in modalità drive in. Il prelievo naso-faringeo avverrà in macchina nell’area attrezzata attivata alle spalle dell’ingresso principale della Fondazione. La prenotazione per i tamponi a pagamento potrà essere effettuata solo tramite whatsapp inviando un messaggio al 3314048959. Il pagamento della prestazione potrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario. Il referto sarà inviato, nella stessa giornata dell’esame, all’email comunicata al momento della prenotazione. Stesse modalità anche per l’invio della fattura. Resta invariato il costo del tampone pari 50 euro. L’esame viene effettuato dal lunedì al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13 e comunque all’orario comunicato dal Cup del Giglio.

A Catania e provincia sono nove i centri privati che li fanno. Laboratori Riuniti del dottor Paravizzini (095376039), Analab (095 7221551), Poliambulatori Medisan (095 7311617, cellulare 3286929161), laboratorio analisi cliniche Alizzio (095 374520), Polilab (095 16937371), Labogen (095 322714) e Gruppo Csm (095 441766) a cui si aggiungono il centro diagnostico Ionia di Riposto (800 901 622) e Iom ricerca di Viagrande (095 792 4711).

L’unico in tutta Agrigento è a Favara: Analit della dottoressa Russello. Ci si può prenotare allo 0922 32259. Così pure a Siracusa, l’unico autorizzato si trova ad Avola: laboratori Campisi Medilab (0931 832499).

Tre i laboratori a Messina: Lifegene (090 2406401), Emmilab Diagnostica (094 224159) e Cot Spa (090 6601).

Due infine nel trapanese: Koala ad Alcamo (0924 27834) e laboratori Salvo a Mazara del Vallo (0923 948118) .

