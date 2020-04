Attualita 4624

Coronavirus, si va verso il prolungamento delle misure restrittive: in casa almeno fino al 2 maggio

Sarebbe inoltre in discussione l’eventualità che dopo Pasqua possano riaprire alcune piccole attività legate alla filiera agroalimentare e sanitaria,

Redazione

09 Aprile 2020 16:10

Si va verso un prolungamento di 14 giorni delle attuali misure restrittive e di isolamento previste dal dpcm in scadenza il 13 aprile, con una probabile ulteriore proroga delle misure di isolamento a casa almeno fino al 2 maggio. Sarebbe inoltre in discussione l’eventualità che dopo Pasqua possano riaprire alcune piccole attività legate alla filiera agroalimentare e sanitaria, previo il rispetto delle misure di distanziamento.Intanto il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, incontrerà i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Sul tavolo del vertice le misure di contenimento da mettere in campo per le attività produttive dopo il 13 aprile.





Pasticcerie chiuse, Confartigianato Caltanissetta: "Si tratta di artigiani, dovrebbero aprire e lavorare"

News Successiva Coronavirus, a scuola il primo settembre ma per "recuperare" le materie in cui gli studenti hanno mostrato carenze

