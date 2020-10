Cronaca 801

Coronavirus, bollettino 28 ottobre: in provincia di Caltanissetta 41 nuovi casi e un decesso

Continuano ad aumentare i contagi in tutta la provincia di Caltanissetta. Guariti otto pazienti in isolamento domiciliare

Redazione

28 Ottobre 2020 22:59

Nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta, si sono registrati altri 41 nuovi casi di Coronavirus. Si tratta di pazienti in isolamento domiciliare, mentre il virus corre dal sud al nord del nisseno. Ecco dove sono stati riscontrati i nuovi casi: 8 di Caltanissetta, 6 di Gela, 5 di Mazzarino, 4 di Resuttano, 4 di San Cataldo, 5 di Riesi, 3 di Vallelunga, 2 di Sommatino, 1 di Mussomeli, 1 di Serradifalco e 2 di Butera. Ricoverato presso l'unità operativa di Malattie Infettive un paziente proveniente da Mazzarino e dimesso dalla stessa unità operativa, un paziente di Caltanissetta. Deceduto presso la UOC Anestesia e Rianimazione un paziente di Caltanissetta. Guariti 8 pazienti in isolamento domiciliare: 5 di Caltanissetta e 3 di Gela.

Nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta, si sono registrati altri 41 nuovi casi di Coronavirus. Si tratta di pazienti in isolamento domiciliare, mentre il virus corre dal sud al nord del nisseno. Ecco dove sono stati riscontrati i nuovi casi: 8 di Caltanissetta, 6 di Gela, 5 di Mazzarino, 4 di Resuttano, 4 di San Cataldo, 5 di Riesi, 3 di Vallelunga, 2 di Sommatino, 1 di Mussomeli, 1 di Serradifalco e 2 di Butera. Ricoverato presso l'unità operativa di Malattie Infettive un paziente proveniente da Mazzarino e dimesso dalla stessa unità operativa, un paziente di Caltanissetta. Deceduto presso la UOC Anestesia e Rianimazione un paziente di Caltanissetta. Guariti 8 pazienti in isolamento domiciliare: 5 di Caltanissetta e 3 di Gela.

News Successiva Sistema Saguto, crolla il "cerchio magico": pesanti condanne oltre che per l'ex giudice anche per gli altri imputati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare