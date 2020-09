Cronaca 1462

Coronavirus, si aggravano le condizioni di un paziente di Gela: al Sant'Elia di Caltanissetta riapre la Rianimazione Covid-19

Il paziente ha gravi difficoltà respiratorie, per questo è stato trasferito nella Rianimazione Covid-19 chiusa ormai da tempo

Rita Cinardi

28 Settembre 2020 14:18

Si sono aggravate nelle ultime ore le condizioni di un paziente di Gela di 76 anni positivo al coronavirus che era ricoverato al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia. "Al momento - spiega il direttore del reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia Giancarlo Foresta - si sta cercando di scongiurare l'intubazione con la ventilazione non invasiva in maschera. Nel corso dell'ultima valutazione del paziente abbiamo riscontrato una saturazione troppo bassa, in pratica ha gravi difficoltà respiratorie, e per questo è stato disposto il traferimento nel nostro reparto". Al Sant'Elia di Caltanissetta al momento sono ricoverati ben 18 pazienti affetti da coronavirus. Si tratta di 6 pazienti di Gela, 2 di Niscemi e 10 provenienti da fuori provincia. Risultano invece in isolamento domiciliare, dall'ultimo bollettino inviato dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, 61 persone in tutta la provincia, per un totale di 79 positivi.

