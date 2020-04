Cronaca 4913

Coronavirus. Sesta vittima all'ospedale Sant'Elia: muore in terapia intensiva a soli 52 anni

E' la sesta vittima per coronavirus, e anche la più giovane, che si registra all'ospedale Sant'Elia dall'inizio dell'emergenza

Rita Cinardi

02 Aprile 2020 16:41

E’ morto oggi pomeriggio il primo ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia. Si tratta di Francesco D., autotrasportatore 52enne di Licata che era stato ricoverato il 15 marzo. Da allora non è mai stato estubato poiché le sue condizioni sono rimaste sempre gravi. E' la sesta vittima per coronavirus, e anche la più giovane, che si registra all'ospedale Sant'Elia dall'inizio dell'emergenza. L'uomo che guidava mezzi pesanti, a quanto pare era stato al Nord poco prima di ammalarsi. E' stato lì che avrebbe contratto il virus. Dunque si aggrava il bilancio delle vittime all'ospedale Sant'Elia. Quattro giorni fa era morto un medico di Palma di Montechiaro di 71 anni. Il primo deceduto si è registrato l'11 marzo, un biologo nisseno di 58 anni deceduto poche ore dopo l'arrivo in pronto soccorso, poi il 24 marzo è morto il medico di Riesi di 69 anni, il 26 e 27 marzo sono deceduti rispettivamente un sancataldese di 67 anni e un'anziana di 92 anni, quest'ultima al reparto di Malattie Infettive.

