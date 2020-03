Cronaca 785

Coronavirus, seguivano corteo funebre: a Porto Empedocle 48 denunciati dai carabinieri

Attualmente la zona rossa è estesa a tutta Italia, sono vietati anche funerali e matrimoni

Redazione

10 Marzo 2020 11:49

Quarantotto persone che stavano partecipando a un corteo funebre per le strade di Porto Empedocle (Ag) sono state denunciate dai carabinieri per violazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri per arginare la diffusione del coronavirus. Ad avvertire i militari sono stati alcuni passanti. (ANSA)



