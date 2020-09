Salute 115

Coronavirus, seggi elettorali a Mussomeli: effettuata la sanificazione delle scuole

Lo annuncia il sindaco Giuseppe Catania per rassicurare le famiglie e il personale degli istituti scolastici

Redazione

22 Settembre 2020 19:34

Effettuate a Mussomeli in giornata le operazioni di saninifazione dei locali scolastici di via Pola, via Madonna di Fatima e via Concetto Marchesi utilizzati domenica e lunedì scorso come seggi elettorali. "I nostri bambini, dunque, - afferma il sindaco Giuseppe Catania - potranno rientrare in piena sicurezza a scuola secondo il calendario indicato dalla dirigente scolastica"

