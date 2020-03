Attualita 2652

Coronavirus, scuole chiuse da domani fino al 15 marzo: arriva la conferma dal Consiglio dei ministri

La decisione è stata comunicata dal ministro Azzolina. Il provvedimento riguarda anche le Università

Redazione

04 Marzo 2020 18:17

Scuole e università chiuse in tutta Italia fino a metà marzo. E' la decisione del Governo per l'emergenza coronavirus. Il via libera è arrivato dal vertice tenutosi questa mattina tra il premier Conte e i ministri a Palazzo Chigi. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso del pomeriggio.Il governo ha quindi seguito il parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. Ed è questa pure la linea del ministero della Salute Roberto Speranza, che si era detto favorevole alla chiusura.



