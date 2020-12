Cronaca 936

Coronavirus, scortate dalla polizia sono arrivate al Sant'Elia di Caltanissetta le prime dosi di vaccino

"Non nascondo l'emozione che ho provato all'arrivo delle prime dosi di vaccino anche nella nostra città", ha detto il dirigente medico di presidio Benedetto Trobia

Rita Cinardi

31 Dicembre 2020 09:17

Arrivate questa mattina all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, scortate dalla polizia, le prime 1170 dosi di vaccino. La prima dose sarà somministrata questo pomeriggio alle 16. Ad accogliere il carico di vaccini il dirigente medico di presidio Benedetto Trobia, il medico responsabile dell'unità Screening Covid-19 Calogero Liotta, i farmacisti Mario Giuffrida e Gianfranco Alaimo (quest'ultimo responsabile per la preparazione delle dosi) e la responsabile del servizio prevenzione e protezione Cinzia Granvillano. I vaccini sono già stati conservati all'interno dei freezer, che li terranno ad una temperatura di -80 gradi, e saranno distribuiti anche all'Asp di Agrigento. "Non nascondo l'emozione che ho provato all'arrivo delle prime dosi di vaccino anche nella nostra città - ha detto Benedetto Trobia - da mesi combattiamo contro questo virus con tutte le nostre forze e adesso finalmente abbiamo l'arma che ci consentirà di uscire fuori dalla pandemia. Ricordo ai cittadini che occorre fare il vaccino per diversi motivi: per tutelare coloro che ci stanno vicini e ai quali vogliamo bene; perché contrarre il Covid è un rischio molto più concreto della vaccinazione e, infine, perché la Scienza, ovvero milioni di ricercatori nel mondo, riconosce nel vaccino un prodotto sicuro ed efficace".



Arrivate questa mattina all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, scortate dalla polizia, le prime 1170 dosi di vaccino. La prima dose sarà somministrata questo pomeriggio alle 16. Ad accogliere il carico di vaccini il dirigente medico di presidio Benedetto Trobia, il medico responsabile dell'unità Screening Covid-19 Calogero Liotta, i farmacisti Mario Giuffrida e Gianfranco Alaimo (quest'ultimo responsabile per la preparazione delle dosi) e la responsabile del servizio prevenzione e protezione Cinzia Granvillano. I vaccini sono già stati conservati all'interno dei freezer, che li terranno ad una temperatura di -80 gradi, e saranno distribuiti anche all'Asp di Agrigento. "Non nascondo l'emozione che ho provato all'arrivo delle prime dosi di vaccino anche nella nostra città - ha detto Benedetto Trobia - da mesi combattiamo contro questo virus con tutte le nostre forze e adesso finalmente abbiamo l'arma che ci consentirà di uscire fuori dalla pandemia. Ricordo ai cittadini che occorre fare il vaccino per diversi motivi: per tutelare coloro che ci stanno vicini e ai quali vogliamo bene; perché contrarre il Covid è un rischio molto più concreto della vaccinazione e, infine, perché la Scienza, ovvero milioni di ricercatori nel mondo, riconosce nel vaccino un prodotto sicuro ed efficace".



News Successiva Coronavirus, continuano a crescere i contagi in provincia di Caltanissetta: 51 positivi in più, 4 nuovi ricoveri e 1 decesso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare