Cronaca 1568

Coronavirus, salgono a 62 i casi in Sicilia: 8 in più rispetto a ieri. Sono 12 i tamponi in attesa di risultati

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi

Redazione

10 Marzo 2020 12:53

Aumentano i casi di coronavirus in Sicilia: dai 54 di ieri il bilancio è salito a 62 oggi (dato aggiornato alle 12 di oggi), secondo quanto comunicato dalla Regione all'Unità di crisi nazionale.Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania).

Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, ma proviene da Agrigento, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva per precauzione, mentre 41 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti. Domani il prossimo aggiornamento, come comunica una nota della Regione. (Gds.it)



