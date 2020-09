Attualita 601

Coronavirus, sale in Italia il numero dei morti: 16 nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 1.695

Il numero dei decessi è il più alto delle ultime settimane. I nuovi contagiati sono 1.695, in leggero calo rispetto a ieri

05 Settembre 2020 17:27

Sedici morti positivi al Covid nelle ultime ore. E' il numero più alto delle ultime settimane. I nuovi contagiati sono 1.695, in leggero calo rispetto a ieri. I tamponi sono stati 107.658 (6mila in meno di ieri). Questi i dati del ministero della Salute. Le vittime complessive salgono così a 35.534. I contagiati totali diventano 276.338.Dopo giorni di continuo aumento, sono stabili nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva positivi al Covid: 121. In crescita i ricoverati con sintomi (1.620, +13) e le persone in isolamento domiciliare (29.453, + 1.181). Incremento anche per gli attualmente positivi (31.194, quasi mille in più) ed i dimessi ed i guariti (209.610, quasi 600 in più). Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. In Lombardia (388) e Veneto (188) il maggior aumento di positivi rispetto a ieri. Nessun nuovo caso, invece, in Molise e Valle d'Aosta.

"C'è una condizione di crescita, ma non critica, dei casi di Covid e gli ospedali non sono sotto stress. Con l'arrivo della stagione fredda credo vedremo una circolazione più elevata del virus ma il Servizio sanitario nazionale è in grado di farvi fronte". Lo ha detto a Coffee Break su La7 il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. "Dubito - ha sottolineato - che avremo una seconda ondata epidemica così come l'abbiamo vista a febbraio-marzo, perchè abbiamo imparato a convivere con il virus".

Oggi nelle terapie intensive "ci sono 120 ricoverati.E' chiaro che il trend dei casi è in crescita - ha affermato Sileri - ma l'impegno è estremamente basso.

Inoltre, nelle terapie intensive ci sono anche pazienti con altre patologie". Come noto, ha aggiunto, "ci sono molti casi da rientro dalle vacanze. Avremo un aumento dei casi, ma finchè controlleremo i focolai la situazione sarà gestibile".



