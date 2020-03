Eventi 101

Coronavirus, riunioni senza fedeli nella chiesa evangelica "Terra Promessa" Gela: celebrazioni in streaming

Anche la chiesa evangelica di via Settefarine, pur non rinunciano alle riunioni, ha deciso che saranno trasmesse sui social

Redazione

09 Marzo 2020 16:43

Celebrazioni senza la presenza di fedeli all’interno del locale di culto. La chiesa evangelica “Terra Promessa”, guidata dal pastore Giacomo Loggia, si è adeguata alle disposizioni del nuovo decreto ministeriale sul Coronavirus e ha deciso di sospendere l’accesso dei fedeli nel locale di culto, per contrastare la diffusione dell’epidemia. Le celebrazioni si svolgeranno il martedì alle 19 e la domenica alle 18 e saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social della comunità di via Settefarine.

