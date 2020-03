Cronaca 947

Coronavirus, rientrano da zone rosse ma non lo segnalano: a Enna tre denunciati

Sono stati richiesti alle società di trasporto gli elenchi di tutti coloro che hanno fatto rientro nel territorio comunale dalle zone a rischio dal 24 febbraio

Redazione

09 Marzo 2020 23:04

La polizia municipale di Enna ha denunciato all’autorità giudiziaria tre persone che, rientrate nel territorio comunale dalle zone a rischio, non hanno segnalato la loro presenza, non ottemperando a quanto previsto dal Dpcm e dall’ordinanza emessa dal presidente della Regione Siciliana.Sono stati richiesti alle società di trasporto gli elenchi di tutti coloro che hanno fatto rientro nel territorio comunale dalle zone a rischio dal 24 febbraio, in modo da procedere ai controlli incrociati e alla successiva denuncia all’autorità giudiziaria per chi si fosse sottratto all’obbligo di autodenuncia e di quarantena.



