Cronaca

Coronavirus, riattivato il comitato operativo della protezione Civile

Nel corso della riunione di questa mattina si è fatto il punto della situazione in merito alla pressione sugli ospedali e l'approvvigionamento di materiali

Redazione

05 Ottobre 2020 18:17

È stato riattivato in Protezione Civile il Comitato operativo che ha affrontato i primi mesi dell’emergenza Covid. Una prima riunione si è svolta questa mattina alla Protezione Civile, per fare il punto della situazione in merito alla pressione sugli ospedali e l'approvvigionamento di materiali.Durante il vertice non sarebbero emerse al momento particolari criticità. All’incontro hanno partecipato - alcuni in videoconferenza - il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, tecnici e assessori in rappresentanza delle varie regioni. A quanto si apprende, il prossimo incontro è fissato per venerdì prossimo.



