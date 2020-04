Cronaca 666

Coronavirus, resta basso il rapporto tra nuovi positivi (+809) e tamponi. Morte altre 475 persone

Altri 2.200 pazienti guariti. I pazienti in terapia intensiva sono 2.733 (-79 sul 17 aprile): 15esimo giorno consecutivo di calo

Redazione

18 Aprile 2020 18:14

Questi i dati aggiornati delle ultime 24 ore sull'epidemia Covid-19. In italia:-Attualmente positivi 107.771 (+809 rispetto a ieri)

-Morti 23.227 (+482)

-Dimessi/Guariti 44.927 (+2.200)

-Casi totali da inizio epidemia 175.925

La curva epidemica nazionale dei contagi totali giorno su giorno segna, oggi 18 aprile, +2,0% (+2,1% ieri). Un dato positivo anche perché il numero dei tamponi eseguiti si è mantenuto molto elevato (61.725, ieri il record a 65.705). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 17,7 tamponi fatti, il 5,7%, il secondo dato migliore da inizio epidemia dopo quello di ieri. Il totale dei soggetti contagiati è di 175.925, con 107.771 infezioni in corso, 44.927 guarigioni e 23.227 deceduti. I dati del primo bollettino diffuso dalla Protezione civile senza conferenza stampa confermano l'ormai continuo calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 2.733 persone, 79 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 25.007 persone, 779 meno di ieri. Continua dunque il calo dei ricoverati, resta basso il rapporto di nuovi tamponi positivi e i morti tornano a calare e a scendere sotto le 500 unità.





