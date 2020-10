Cronaca 1134

Coronavirus, recupero "miracoloso" per una paziente al Sant'Elia di Caltanissetta: anziana dimessa dalla Terapia Intensiva

La donna è rimasta intubata per circa due settimane e alla fine è stata estubata e adesso potrà continuare la sua degenza al reparto di Malattie Infettive

Rita Cinardi

27 Ottobre 2020 19:22

Il viaggio in Sicilia era stato un'occasione per rivedere i parenti poi però è arrivata quella strana tosse e la febbre e la vacanza si è trasformata in un incubo. E come nei peggiori incubi però, alla fine, grazie alla tenacia dei medici e degli infermieri dell'ospedale Sant'Elia, una donna di 75 anni si è risvegliata vincendo la sua battaglia contro la fase più acuta del coronavirus. Oggi pomeriggio è stata dimessa dal reparto di Rianimazione Covid una donna di 75 anni proveniente dalla Svizzera. Un mese fa sono cominciati i primi sintomi del Covid fino a quando è stata portata all'ospedale di Sciacca dove è risultata positiva. Da qui il trasferimento, il 3 ottobre, al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è arrivata con una polmonite bilaterale e una severa insufficienza respiratoria. Fino a quando le condizioni sono ulteriormente precipitate ed è stato disposto il trasferimento in Rianimazione. Qui la donna è rimasta intubata per circa due settimane e alla fine è stata estubata e adesso potrà continuare la sua degenza al reparto di Malattie Infettive dove adesso si trova in buone condizioni. "Il suo quadro respiratorio era gravissimo - spiega il primario del reparto Giancarlo Foresta - ed è stata in fin di vita per diverso tempo. Ma anche nel suo caso non abbiamo perso la speranza. Noi non molliamo mai, neanche quando i pazienti possono sembrare ormai in condizioni disperate. E così è stato per la paziente che alla fine ha recuperato sia perché ha risposto bene alle terapie ma anche grazie alla perseveranza del gruppo dei rianimatori. La paziente è stata trattata con i farmaci previsti dai protocolli, cortisone, eparina e con la ventilazione. Siamo molto soddisfatti di questo risultato e non abbassiamo la guardia. Quello che ricordo è che per avere chance di guarigione i pazienti vanno trattati fin da subito già a domicilio dai medici di famiglia e dalle Usca per evitare che arrivino in Terapia Intensiva dove vengono ricoverati con quadri clinici drammatici".

Il viaggio in Sicilia era stato un'occasione per rivedere i parenti poi però è arrivata quella strana tosse e la febbre e la vacanza si è trasformata in un incubo. E come nei peggiori incubi però, alla fine, grazie alla tenacia dei medici e degli infermieri dell'ospedale Sant'Elia, una donna di 75 anni si è risvegliata vincendo la sua battaglia contro la fase più acuta del coronavirus. Oggi pomeriggio è stata dimessa dal reparto di Rianimazione Covid una donna di 75 anni proveniente dalla Svizzera. Un mese fa sono cominciati i primi sintomi del Covid fino a quando è stata portata all'ospedale di Sciacca dove è risultata positiva. Da qui il trasferimento, il 3 ottobre, al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è arrivata con una polmonite bilaterale e una severa insufficienza respiratoria. Fino a quando le condizioni sono ulteriormente precipitate ed è stato disposto il trasferimento in Rianimazione. Qui la donna è rimasta intubata per circa due settimane e alla fine è stata estubata e adesso potrà continuare la sua degenza al reparto di Malattie Infettive dove adesso si trova in buone condizioni. "Il suo quadro respiratorio era gravissimo - spiega il primario del reparto Giancarlo Foresta - ed è stata in fin di vita per diverso tempo. Ma anche nel suo caso non abbiamo perso la speranza. Noi non molliamo mai, neanche quando i pazienti possono sembrare ormai in condizioni disperate. E così è stato per la paziente che alla fine ha recuperato sia perché ha risposto bene alle terapie ma anche grazie alla perseveranza del gruppo dei rianimatori. La paziente è stata trattata con i farmaci previsti dai protocolli, cortisone, eparina e con la ventilazione. Siamo molto soddisfatti di questo risultato e non abbassiamo la guardia. Quello che ricordo è che per avere chance di guarigione i pazienti vanno trattati fin da subito già a domicilio dai medici di famiglia e dalle Usca per evitare che arrivino in Terapia Intensiva dove vengono ricoverati con quadri clinici drammatici".

News Successiva Coronavirus, in Sicilia 860 casi e 10 morti: più di 100 pazienti in terapia intensiva, oltre 21900 contagi in Italia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare