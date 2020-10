Cronaca 1184

Coronavirus, record di contagi in Sicilia: 213 casi e 4 morti. In Italia 3549 casi e 31 decessi

Attualmente nell'isola ci sono 3.549 positivi di cui 375 ricoverati in ospedale, 30 in terapia intensiva (+2) e 3.144 in isolamento

07 Ottobre 2020

La Sicilia sfonda quota 200 nei contagi giornalieri e ottiene, purtroppo, il nuovo record. Mai tanti nuovi positivi da quando è iniziata la pandemia: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 213. E ci sono da registrare anche 4 nuove vittime: due uomini a Catania, una donna a Palermo e una a Mazara del Vallo. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.Attualmente in Sicilia ci sono 3.549 positivi di cui 375 ricoverati in ospedale, 30 in terapia intensiva (+2) e 3.144 in isolamento domiciliare. Da quando è iniziata la pandemia in Sicilia sono stati registrati 8.220 casi totali. I guariti toccano quota 4.345 (+108 nelle ultime 24 ore).

Nuovo sensibile aumento per i contagi da Covid anche nel resto d'Italia: sono 3.678 a fronte dei 2.677 di ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 31, a fronte dei 28 di ieri. Nuovo record anche per i tamponi: 125.314.

"I numeri che arrivano anche in queste ore ci dicono che siamo dentro una sfida enorme e che dobbiamo ragionare insieme su come affrontarla e vincerla: vengo da un Cdm in cui abbiamo prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. Con le scelte di oggi segniamo un cambio: non più ordinanze per allargare ma ordinanze che cominciano a dire 'attenzione perchè la situazione è seria e delicata'", ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, al congresso Fimmg a Villasimius.







