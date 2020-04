Politica 357

Coronavirus, Razza ringrazia Di Maio e dice "basta" alle polemiche: "Le istituzioni devono rimanere unite"

L'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza afferma che l'impegno della regione è stato instancabile

Redazione

05 Aprile 2020 20:53

“Ringrazio il ministro Di Maio per le sue parole di apprezzamento di oggi. Il nostro impegno, come governo siciliano, è stato instancabile: abbiamo chiesto l’aiuto di Upmc, che ha più attività in Cina e con noi condivide l’esperienza di Ismett a Palermo. Trovo singolare che alcuni rappresentanti di Di Maio, e qualche fazioso supporter, si sforzino di negare la gestione integralmente siciliana di questa fornitura, che è stata reperita, approntata e poi pagata dalla nostra Protezione civile regionale. Evidentemente, a differenza del ministro, altri non si rassegnano di fronte alla necessità di mantenere unite le istituzioni. Soprattutto in questo momento”. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza.

