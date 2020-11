Politica 236

Coronavirus, Razza replica al M5S: "Contento se il Ministero vorrà inviare non uno, ma cento ispettori"

"Non temiamo - afferma l'assessore alla Salute della Regione - il controllo del nostro lavoro, ma questo spirito diffuso del ‘tutti contro tutti’ non è neppure rispettoso"

Redazione

08 Novembre 2020 18:41

“In tutto il mondo ed in ogni Regione d’Italia in queste ore si assiste alla crescita dei contagi, alla crescita dei ricoveri e al diffondersi dell’epidemia. In questi momenti dovrebbe esserci una responsabilità diffusa ed invece proliferano polemiche. Se il ministero della Salute vorrà inviare non uno ma cento ispettori in Sicilia sarò io il più contento. Anzi lo auspico. Non temiamo il controllo del nostro lavoro, ma questo spirito diffuso del ‘tutti contro tutti’ non è neppure rispettoso nei confronti di tanti operatori che in queste ore affrontano con abnegazione la propria missione di medici, infermieri, operatori. Il mondo sta vivendo la più grande emergenza sanitaria degli ultimi 100 anni. Per qualcuno è ordinaria amministrazione. Vorrei potesse essere davvero così. Ma non lo è”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale per la Salute, Ruggero Razza.

News Successiva M5S: "Emergenza Covid sfuggita di mano a Razza e a Musumeci, il Ministero invii in Sicilia gli ispettori"

