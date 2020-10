Politica 91

Coronavirus, Razza replica a Cancelleri: "Le misure adottate in Sicilia sono state condivise con Roma"

L'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, ha immediatamente replicato al duro attacco sferrato dal vice ministro Cancelleri

Redazione

24 Ottobre 2020 20:41

“Qualcuno spieghi a Cancelleri che le misure siciliane sono state condivise con il governo centrale. E che, al contrario, è un fatto grave e diseducativo che un componente dell’esecutivo nazionale stia decidendo di chiudere non solo i licei, ma tutte le scuole al 75%, imponendo anche lo stop alle 18 alle attività produttive.Questo testimonia tutta la sua inadeguatezza a un ruolo che, in questi momenti, impone uno stile istituzionale che non gli è mai appartenuto e non gli apparterrà mai”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, commentando le dichiarazioni del viceministro Giancarlo Cancelleri.



