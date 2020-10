Cronaca 364

Coronavirus, rallenta la curva dei contagi: in Sicilia 362 nuovi casi. In Italia 9338 positivi in più e 73 morti

Lo comunica il bollettino del 19 ottobre del ministero della Salute. Nell'isola 72 persone in terapia intensiva

Redazione

19 Ottobre 2020 17:32

Sono 362 i nuovi casi di positivi al covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Lo comunica il bollettino del 19 ottobre del ministero della Salute. Il bilancio conta anche tre morti e il totale complessivo delle vittime in Sicilia dall’inizio della pandemia è ora di 368. Sale anche il numero delle persone ricoverate: ad oggi siamo a quota 593 (+30 rispetto a ieri) con 72 persone in terapia intensiva (ieri erano 70). Il totale delle persone attualmente positive ha sfondato quota 7 mila (siamo a 7019) con 6426 in isolamento domiciliare e dunque sostanzialmente asintomatica. Si sono registrati anche 130 guariti. Dall'inizio della pandemia si sono registrati in Sicilia 12654 casi. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è stato di soli 3252. Significa che oltre l'11% dei tamponi è positivo.In Italia i casi registrati sono stati 9338 con 73 morti. Nelle province siciliane è sempre Palermo ad registrare più casi (170), seguono Catania con 85, Caltanissetta 27, Siracusa 24, Enna 24, Ragusa 22, Messina 7, Trapani 3 e Agrigento 0.



