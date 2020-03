Cronaca 3069

Coronavirus. Rallenta il contagio in Sicilia: oggi il totale dei malati è di 1.168 (+73 rispetto a ieri)

Sono in tutto 53 le persone guarite e 39 i deceduti. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di 7 unità

Redazione

27 Marzo 2020 17:37

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 27 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.



Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 11.079.

Di questi sono risultati positivi 1.260 (+96 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.168 persone (+73 rispetto a ieri).



Sono ricoverati 500 pazienti, di cui 75 in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri), mentre 668 sono in isolamento domiciliare, 53 guariti (+17 rispetto a ieri) e 39 deceduti (+6 rispetto a ieri).

Coronavirus. Arriva il report della Regione: a Caltanissetta 22 ricoverati, 2 guariti e 4 deceduti

News Successiva Coronavirus, quarta vittima al Sant'Elia: è un'anziana di San Cataldo

