Cronaca 2284

Coronavirus. Raccolti 32 mila euro per il personale sanitario di Caltanissetta: al Sant'Elia anche una gigantografia per dire "Grazie"

L'iniziativa è stata portata avanti dal colorificio Spiver di Caltanissetta insieme all'associazione "Il gioco del Sorriso"

Rita Cinardi

31 Marzo 2020 19:19

Una gigantografia posta all’ingresso dell’ospedale Sant’Elia per ringraziare medici, infermieri e tutto il personale sanitario che in questo momento sta fronteggiando il coronavirus e, allo stesso tempo, dare ulteriore forza e solidarietà per far sentire sempre la vicinanza dei cittadini. L’idea è dell’azienda Spiver di Caltanissetta (un colorificio) che insieme all’associazione “Il gioco del Sorriso”, che si occupa di clown terapia negli ospedali, hanno avviato la raccolta fondi “Tutti Insieme” per l’acquisto di dispositivi di sicurezza. “In dieci giorni di raccolta – spiega Dario Spinello, uno dei promotori dell’iniziativa - abbiamo raccolto 32 mila euro che si sono tradotti nell’acquisto di dispositivi di sicurezza e oggi abbiamo messo questa gigantografia per dare un supporto morale ai nostri eroi, i medici impegnati a lottare contro questo mostro invisibile. Il nostro referente dell’Asp è il dottore Giuseppe Misuraca, primario del 118, che quotidianamente ci ha riferito qual è il materiale di cui necessitano i nostri sanitari. Hanno donato aziende, singoli cittadini, un coinvolgimento incredibile da parte delle persone, dalle piccole donazioni, di 5 euro a quelle di oltre 1000 euro. La speranza è che la gente, che ha già mostrato comunque grande generosità, continui a donare per aiutare queste persone impegnate nella lotta al coronavirus”.

Una gigantografia posta all’ingresso dell’ospedale Sant’Elia per ringraziare medici, infermieri e tutto il personale sanitario che in questo momento sta fronteggiando il coronavirus e, allo stesso tempo, dare ulteriore forza e solidarietà per far sentire sempre la vicinanza dei cittadini. L’idea è dell’azienda Spiver di Caltanissetta (un colorificio) che insieme all’associazione “Il gioco del Sorriso”, che si occupa di clown terapia negli ospedali, hanno avviato la raccolta fondi “Tutti Insieme” per l’acquisto di dispositivi di sicurezza. “In dieci giorni di raccolta – spiega Dario Spinello, uno dei promotori dell’iniziativa - abbiamo raccolto 32 mila euro che si sono tradotti nell’acquisto di dispositivi di sicurezza e oggi abbiamo messo questa gigantografia per dare un supporto morale ai nostri eroi, i medici impegnati a lottare contro questo mostro invisibile. Il nostro referente dell’Asp è il dottore Giuseppe Misuraca, primario del 118, che quotidianamente ci ha riferito qual è il materiale di cui necessitano i nostri sanitari. Hanno donato aziende, singoli cittadini, un coinvolgimento incredibile da parte delle persone, dalle piccole donazioni, di 5 euro a quelle di oltre 1000 euro. La speranza è che la gente, che ha già mostrato comunque grande generosità, continui a donare per aiutare queste persone impegnate nella lotta al coronavirus”.

Coronavirus, sale il numero dei contagiati in provincia di Caltanissetta: 14 positivi in più

News Successiva Coronavirus, in Sicilia contagi in lieve aumento: ora i malati sono 1.492 (+84). I deceduti superano i guariti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare