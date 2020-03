Cronaca 12920

Coronavirus, quinta vittima all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta: muore un medico di 71 anni

Purtroppo anche per lui non c’è stato nulla da fare. Salgono dunque a cinque le vittime per coronavirus

Rita Cinardi

29 Marzo 2020 17:01

E’ morto oggi pomeriggio in terapia intensiva all’ospedale Sant’Elia il medico di Palma di Montechiaro Lorenzo Vella. Il professionista, 71 anni, medico del Lavoro era ricoverato al reparto di Rianimazione Covid-19 dallo scorso 19 marzo. Le sue condizioni sono state gravi fin da subito ma i medici hanno tentato di tutto. Purtroppo anche per lui non c’è stato nulla da fare. Salgono dunque a cinque le vittime per coronavirus decedute all’ospedale Sant’Elia. Il primo deceduto si è registrato l'11 marzo, un biologo nisseno di 58 anni, poi cinque giorni fa è morto il medico di Riesi di 69 anni, il 26 e 27 marzo sono deceduti rispettivamente un sancataldese di 67 anni e un'anziana di 92 anni.

