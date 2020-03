Cronaca 2671

Coronavirus, questura di Caltanissetta: nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti

E' previsto un nuovo modello in ottemperanza alle misure di prevenzione e contenimento del coronavirus

Redazione

17 Marzo 2020 12:47

Serve ora un nuovo modello che i cittadini devono utilizzare per le autodichiarazioni. E' presente una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto dell'8 marzo 2020 che prescrive il "divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus". Da questa mattina il sito della Questura di Caltanissetta ha reso disponibile il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti dei cittadini. Il nuovo modello predisposto dal ministero dell'interno rende ancora più espliciti gli obblighi e le limitazioni cui sono soggetti gli spostamenti dei cittadini. In particolare nel nuovo modello è stata inserita un'apposita voce, con la quale l'interessato dichiara di non trovarsi in quarantena e di non essere risultato positivo al virus covid-19. In allegato il nuovo modello che è possibile scaricare. Tutti coloro i quali, per i motivi indicati nel modello devono uscire (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) devono scaricarlo, compilarlo, portarlo dietro e mostrarlo alle forze dell'ordine. Regola che vale anche per coloro i quali si recano a fare la spesa o escono per l'acquisto di farmaci, spostamenti rientranti nello stato di necessità. L'integrazione all'autocertificazione riguarda dunque il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chiunque sia stato posto in quarantena. Integrazione che si è resa necessaria perchè diverse persone sono state trovate fuori casa in violazione degli obblighi della quarantena e rischiano fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia.

