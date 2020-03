Cronaca 8935

Coronavirus, quarta vittima al Sant'Elia: è un'anziana di San Cataldo

Inizialmente le condizioni della donna sembravano buone a dispetto dell'età e dei problemi di salute, poi il peggioramento

Rita Cinardi

27 Marzo 2020 16:41

E' morta oggi all'ospedale Sant'Elia l'aziana di San Cataldo di 92 anni ricoverata qualche giorno fa e risultata positiva al coronavirus. La donna, ricoverata in Malattie Infettive, per i primi giorni sembrava stare bene, a dispetto dell'età e dei suoi problemi di salute, oggi però un repentino peggioramento ha determinato il decesso. Dunque sono quattro le vittime di coronavirus nella nostra provincia. Il primo deceduto, il biologo nisseno di 58 anni si è registrato l'11 marzo, il secondo, il medico di 69 anni di Riesi, pochi giorni fa. Ieri invece era morto un uomo di 67 anni di San Cataldo che da qualche giorno si trovava ricoverato in terapia intensiva.

E' morta oggi all'ospedale Sant'Elia l'aziana di San Cataldo di 92 anni ricoverata qualche giorno fa e risultata positiva al coronavirus. La donna, ricoverata in Malattie Infettive, per i primi giorni sembrava stare bene, a dispetto dell'età e dei suoi problemi di salute, oggi però un repentino peggioramento ha determinato il decesso. Dunque sono quattro le vittime di coronavirus nella nostra provincia. Il primo deceduto, il biologo nisseno di 58 anni si è registrato l'11 marzo, il secondo, il medico di 69 anni di Riesi, pochi giorni fa. Ieri invece era morto un uomo di 67 anni di San Cataldo che da qualche giorno si trovava ricoverato in terapia intensiva.

Coronavirus. Rallenta il contagio in Sicilia: oggi il totale dei malati è di 1.168 (+73 rispetto a ieri)

News Successiva Settanta casi di coronavirus all'Oasi di Troina, situazione drammatica: la Regione pensa a una nuova "zona rossa"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare