Cronaca 465

Coronavirus, primo positivo a Villalba. A Gela guarito paziente in isolamento domiciliare

I comuni dove non si è mai registrato alcun positivo restano Vallelunga, Sutera, Sommatino, Bompensiere e Acquaviva Platani

Rita Cinardi

05 Settembre 2020 08:32

Nella ultime 24 ore un paziente di Villalba è risultato positivo al SARS-CoV-2, guarito un paziente di Gela in isolamento domiciliare. E' quanto è emerso questa mattina dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Si tratta del primo paziente positivo a Villalba. I comuni dove non si è mai registrato alcun positivo restano Vallelunga, Sutera, Sommatino, Bompensiere e Acquaviva Platani. Adesso i positivi in provincia sono 38. Di questi, 8 sono ricoverati e 30 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. Altre 2 persone (tra cui un nisseno, sono ricoverati in presidi di altre province). I guariti da inizio epidemia sono 189, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile.

Nella ultime 24 ore un paziente di Villalba è risultato positivo al SARS-CoV-2, guarito un paziente di Gela in isolamento domiciliare. E' quanto è emerso questa mattina dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Si tratta del primo paziente positivo a Villalba. I comuni dove non si è mai registrato alcun positivo restano Vallelunga, Sutera, Sommatino, Bompensiere e Acquaviva Platani. Adesso i positivi in provincia sono 38. Di questi, 8 sono ricoverati e 30 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. Altre 2 persone (tra cui un nisseno, sono ricoverati in presidi di altre province). I guariti da inizio epidemia sono 189, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile.

Partita Nissa-Sancataldese, la Prefettura: si svolgerà a porte chiuse

News Successiva Boom di contagi in Sicilia: registrati nell'isola 78 casi. In Italia 1.733 nuovi positivi e 11 morti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare