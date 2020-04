Cronaca 20149

Coronavirus. Primo paziente dimesso dalla terapia intensiva: lacrime e commozione al Sant'Elia. Il video

Nel pomeriggio il paziente, in lacrime, è uscito dal reparto di terapia intensiva diretto da Giancarlo Foresta accompagnato da Rianimatori e Infermieri, tra gli applausi dei presenti

Rita Cinardi

12 Aprile 2020 15:45

Dal reparto di Terapia Intensiva del Sant'Elia di Caltanissetta arriva il più bel regalo nel giorno di Pasqua. Un paziente di Porto Empedocle, Tommaso Cortelli di 56 anni è tornato a respirare autonomamente. A una settimana dal ricovero nel reparto di Terapia Intensiva Covid, diretto da Giancarlo Foresta, questo pomeriggio il 56enne è stato dimesso e continuerà la degenza in Malattie Infettive. Così come per gli altri pazienti sono state somministrate tutte le terapie previste dal protocollo. Terapie che sul paziente, istruttore di guida a Porto Empedocle, hanno avuto l'effetto sperato. Nel pomeriggio il paziente, in lacrime, è uscito dal reparto di terapia intensiva accompagnato da Rianimatori e Infermieri, tra gli applausi dei presenti. Lacrime di gioia e commozione hanno invaso il reparto. Nel giorno di Pasqua la vita ha trionfato su un virus che in maniera subdola ha già fatto in Italia troppe vittime. I rianimatori e gli infermieri del Sant'Elia nel silenzio, e sempre con la stessa professionalità che li contraddistingue, stanno continuando instancabilmente il loro lavoro per combattere contro il virus. Oggi finalmente la buona notizia.

