Coronavirus, prime condanne a Sciacca per aver violato le disposizioni governative

Due persone sono state condannate al pagamento di una multa da 1200 euro ciascuno per non aver rispettato i divieti

Redazione

13 Marzo 2020 16:20

Il tribunale di Sciacca, su richiesta della Procura guidata da Roberta Buzzolani, ha emesso due decreti penali di condanna per 1200 euro di multa l'uno a carico di due persone accusate di aver violato le disposizioni governative per il contenimento del Coronavirus. E' la prima condanna per violazioni delle disposizioni appena emanate in Sicilia.

