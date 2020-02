Salute 1518

Coronavirus, primario di Gela insultato e deriso con video sui social. D'Ippolito: "E' un valido professionista"

L'ordine dei Medici condanna e parole di scherno contro un uomo, apprezzato medico, ingiustamente preso di mira da chi confonde la satira con l’offesa personale

Redazione

29 Febbraio 2020 16:55

«Non sono tollerabili gli insulti e le derisioni che, da alcuni giorni, vedono bersaglio sui mass media e sui social network un valido professionista che ogni giorno, da un trentennio, fa i conti con l’emergenza e si spende con impegno e sacrificio per salvaguardare la salute del prossimo. Condanniamo duramente le parole di scherno contro un uomo, apprezzato medico, ingiustamente preso di mira da chi confonde la satira con l’offesa personale, mettendone addirittura in dubbio le competenze mediche». Dura condanna dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta che, attraverso il presidente Giovanni D’Ippolito, esprime solidarietà e vicinanza al dottor Gaetano Orlando, stimato primario del Pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. «Il validissimo collega è stato sbeffeggiato da giornali online, utenti dei social e diverse trasmissioni satiriche televisive e radiofoniche nazionali, dopo la diffusione di un video in cui interviene come ospite in una trasmissione radiofonica locale sull’emergenza sanitaria legata al Covid-19, tradito da una evidente emozione durante la puntata in diretta davanti ai microfoni e alle telecamere», aggiunge D'Ippolito. «Siamo vicini al nostro collega, vittima di una campagna diffamatoria sul web e di alcuni organi d’informazione che certamente non intaccheranno credibilità e competenza professionale, riconosciute ed apprezzate nel territorio nisseno nei lunghi anni di attività», conclude il presidente dell’OMCeO di Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito.

