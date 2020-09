Attualita 241

Coronavirus, positivo su un bus ad Agrigento: l'Asp adesso cerca gli altri passeggeri

E' successo intorno alle 14 del 17 settembre. Si tratta di un bus della linea urbana in servizio sulla tratta che va dal San Giovanni Di Dio al piazzale Fratello Rosselli

Redazione

22 Settembre 2020 17:03

Viaggiava sul bus urbano Tua linea 4/, in servizio sulla tratta che va dall’ospedale San Giovanni di Dio verso il piazzale Fratelli Rosselli di Agrigento. Un passeggero è risultato positivo al coronavirus.Il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp, Vittorio Spoto, invita i passeggeri che hanno viaggiato intorno alle ore 14 di giovedì scorso, 17 settembre, su quell'autobus a mettersi in contatto con l’Asp.A scopo precauzionale, l’autista del mezzo, nonostante indossasse i dispositivi di protezione individuale durante il servizio, verrà sottoposto oggi al tampone rino-faringeo e, nel frattempo, è stato posto in isolamento fiduciario.



