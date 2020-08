Cronaca 3478

Coronavirus: positivi un nisseno tornato da Pantelleria e un gelese rientrato dal Messico

E' quanto emerge dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone

Rita Cinardi

26 Agosto 2020 20:33

Altri due positivi al Coronavirus in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un paziente di Gela proveniente dal Messico e un paziente di Caltanissetta proveniente da Pantelleria. Entrambi hanno sintomi lievi e sono stati posti in isolamento domiciliare. E' quanto emerge dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 35 Di questi, 4 sono ricoverati e 31 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 183, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile. Al momento preoccupa la situazione di Gela dove si è innescato un vero e proprio focolaio con 22 positivi e ben 120 persone, individuate dall'Asp come contatti stretti dei contagiati, poste in quarantena.

Altri due positivi al Coronavirus in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un paziente di Gela proveniente dal Messico e un paziente di Caltanissetta proveniente da Pantelleria. Entrambi hanno sintomi lievi e sono stati posti in isolamento domiciliare. E' quanto emerge dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 35 Di questi, 4 sono ricoverati e 31 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 183, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile. Al momento preoccupa la situazione di Gela dove si è innescato un vero e proprio focolaio con 22 positivi e ben 120 persone, individuate dall'Asp come contatti stretti dei contagiati, poste in quarantena.

News Successiva Convocate in urgenza dal prefetto di Caltanissetta le organizzazioni sindacali su presunte carenze al Cara di Pian del Lago. Le sigle: "No alle strumentalizzazioni"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare