Coronavirus, positivi all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela una partoriente e la sua assistente

Le due donne ora si trovano ricoverate nel reparto di Malattie infettive della stessa struttura ospedaliera

Redazione

26 Ottobre 2020 13:05

Due nuovi casi di coronavirus all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela. Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia sono risultate positive una partoriente e la sua assistente.Le due donne ora si trovano ricoverate nel reparto di Malattie infettive della stessa struttura ospedaliera. Quando sono entrate in ospedale erano risultate negative al tampone molecolare. Poi la positività.Questa mattina, per evitare ulteriori contagi in corsia, sono stati disposti i tamponi per tutti gli operatori sanitari, pazienti ed assistenti. Quello delle ultime ore è il secondo caso caso che si registra nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Il primo è stato un ostetrico di Mazzarino che è asintomatico.



