Coronavirus, più nuovi casi in Sicilia che in Lombardia: 32 contagi in 24 ore, impennata di ricoveri. Calo in Italia

In Italia peggio dell'Isola da ieri a oggi solo Emilia Romagna e Lazio. Davanti anche alla Lombardia, che si è fermata a 31: non era mai successo

Redazione

10 Agosto 2020 17:34

Aumentano i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 32 le persone riscontrate positive, contro le 29 di domenica. In Italia peggio dell'Isola da ieri a oggi solo Emilia Romagna e Lazio. Davanti anche alla Lombardia, che si è fermata a 31: non era mai successo. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.Attualmente dunque i positivi sono 450, in virtù delle 2 persone guarite; salgono così a 3.485 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Salgono però, e non di poco, ricoverati: 51 contro i 44 di ieri, di cui 6 (+1 rispetto a 24 ore fa) in terapia intensiva.

Tanto per fare capire la situazione, non certo positiva, che si sta andando a delineare: fino a un mese fa, in ospedale c'erano 11 persone, circa cinque volte meno, e nessuno in terapia intensiva.

Le persone che hanno sconfitto il Covid-19 in Sicilia sono 2.751. Fermi, fortunatamente, i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti circa 1200 tamponi.

Frenano i contagi per coronavirus in Italia: sono 259 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 463. Complessivamente sono 250.825 le persone che hanno contratto il virus. Risale invece il numero delle vittime: 4 in più che portano il totale a 35.209, mentre domenica l’incremento era di due.

Solo 3 le regioni senza nuovi casi - Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata - mentre i maggiori incrementi si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32). (Luigi Ansaloni, Gds)



