Coronavirus, per la prima volta i dati segnano un calo significativo: oggi in Italia 878 nuovi casi in più. E' l'incremento più basso dal 10 marzo

I malati in terapia intensiva diminuiscono di 106 unità I guariti aumentano di 1.555 unità mentre nelle ultime 24 ore sono morte 604 persone

07 Aprile 2020 18:35

Finalmente, i dati segnano un calo, nonostante ci siano ancora oltre 600 morti. In diminuzione i nuovi contagi, il numero di persone attualmente malate e i numeri di ricoverati, sia in terapia intensiva che fuori dalle terapie intensive.



I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) pari a solo 878 unità (ieri erano stati 1941). È l'incremento più basso registrato dal 10 marzo.Oggi sono ricoverate in terapia intensiva 3792 persone, 106 meno di ieri, numero in calo per il quarto giorno di seguito. Sono ricoverate con sintomi 28.718 persone, 258 meno di ieri. Dei ricoverati in terapia intensiva, 1.305 sono in Lombardia.

Resta alto però il numero delle vittime. Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 604 persone (ieri i decessi erano stati 636), arrivando a un totale di 17.127 morti.



I guariti raggiungono quota 24.392, per un aumento in 24 ore di 1555 unità, il secondo numero più alto da inizio epidemia (ieri erano state dichiarate guarite 1022 persone).



Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 135.586: i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono 3039 (ieri erano stati 3598), il numero più basso dal 13 marzo, ma con molti più tamponi fatti rispetto a quella data.



I tamponi fatti oggi sono stati 33.713, qualcuno più rispetto a ieri (30.271). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 11,1 tamponi fatti, il 9%. È il valore più basso da inizio emergenza. Per avere un confronto, il 13 marzo erano stati fatti solo 11mila tamponi. Oggi tre volte tanti ma lo stesso numero di malati individuati.





