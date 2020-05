Cronaca 1484

Coronavirus, per il quinto giorno a Caltanissetta nessun positivo in più. Negativi i tamponi di 40 persone a Campofranco

Nella nostra provincia non si registrano più decessi per Covid-19 dal 24 aprile. La terapia intensiva Covid-19 è chiusa dal 3 maggio

Rita Cinardi

19 Maggio 2020 20:57

Resta tutto invariato rispetto a ieri sul fronte della diffusione del coronavirus in provincia di Caltanissetta. La buona notizia arriva con il bollettino serale diramato dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. Nella nostra provincia non si registra nessun nuovo caso positivo per il quinto giorno consecutivo. Per riepilogare i casi totali da inizio epidemia nella nostra provincia sono 183. Di questi attualmente 6 sono i pazienti ricoverati in Malattie Infettive, 45 si trovano in isolamento domiciliare, 117 i pazienti guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province. Nella nostra provincia non si registrano più decessi per Covid-19 dal 24 aprile. Inoltre la terapia intensiva dedicata al Covid-19 è ormai chiusa dal 3 maggio, giorno in cui è stato dimesso l'ultimo paziente. Altra buona notizia arriva dal sindaco di Campofranco Rino Pitanza, il quale ha reso noto che sono tutti negativi i tamponi di coloro che sono venuti a contatto con il barbiere a domicilio risutato positivo. “E’ una notizia – ha spiegato il sindaco Pitanza – che arriva dopo giorni di stress psicologico e stanchezza fisica e mentale non solo del Sindaco ma di una intera comunità". Per il prossimo aggiornamento sulla provincia di Caltanissetta appuntamento domani sera sul nostro giornale.

Resta tutto invariato rispetto a ieri sul fronte della diffusione del coronavirus in provincia di Caltanissetta. La buona notizia arriva con il bollettino serale diramato dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. Nella nostra provincia non si registra nessun nuovo caso positivo per il quinto giorno consecutivo. Per riepilogare i casi totali da inizio epidemia nella nostra provincia sono 183. Di questi attualmente 6 sono i pazienti ricoverati in Malattie Infettive, 45 si trovano in isolamento domiciliare, 117 i pazienti guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province. Nella nostra provincia non si registrano più decessi per Covid-19 dal 24 aprile. Inoltre la terapia intensiva dedicata al Covid-19 è ormai chiusa dal 3 maggio, giorno in cui è stato dimesso l'ultimo paziente. Altra buona notizia arriva dal sindaco di Campofranco Rino Pitanza, il quale ha reso noto che sono tutti negativi i tamponi di coloro che sono venuti a contatto con il barbiere a domicilio risutato positivo. “E’ una notizia – ha spiegato il sindaco Pitanza – che arriva dopo giorni di stress psicologico e stanchezza fisica e mentale non solo del Sindaco ma di una intera comunità". Per il prossimo aggiornamento sulla provincia di Caltanissetta appuntamento domani sera sul nostro giornale.

Il cane della compagna lo morde, lui lo uccide e gli dà fuoco: arrestato dai carabinieri

News Successiva Coronavirus, 19 maggio: torna a salire il numero di vittime in Italia. Crescono i positivi, oltre la metà in Lombardia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare