Cronaca 2905

Coronavirus: per due volte negativo al tampone, paziente di Serradifalco sottoposto ad altro esame è positivo

E' ricoverato al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia insieme ad altre tre persone

Rita Cinardi

28 Marzo 2020 10:35

L'esame del broncoaspirato ha dato esito positivo. Il paziente di Serradifalco di 54 anni risultato per due volte negativo al test del tampone per il coronavirus adesso è positivo. Nonostante i primi risultati comunque il paziente, dipendente del tribunale di Caltanissetta, da sempre è stato trattato come paziente covid visto il quadro clinico tipico. Le sue condizioni rimangono gravi. Attualmente nella terapia intensiva guidata da Giancarlo Foresta oltre a questo paziente sono ricoverate altre tre persone: un uomo di Licata di 52 anni, un medico di Palma di Montechiaro di 71 anni e un nisseno di 76 anni. (nella foto la sala Covid del Sant'Elia)

