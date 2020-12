Cronaca 1544

Coronavirus, peggiorano le condizioni di Totò Cuffaro: l'ex presidente della Regione ricoverato in ospedale

A quattro giorni dall’esito positivo del tampone, le sue condizioni sono peggiorate da rendere necessaria l’ossigenoterapia

Redazione

09 Dicembre 2020 08:45

Le condizioni di Totò Cuffaro, affetto da Covid, si sono aggravate e nelle ultime ore è stato necessario un ricovero in ospedale, dove adesso si troverebbe in terapia sub-intensiva. L'ex presidente della Regione Siciliana è stato portato da un'ambulanza del 118 all'ospedale Cervello di Palermo dove una tac avrebbe evidenziato una polmonite. Dopo è stato trasferito all'ospedale Civico, dove è stato ricoverato in terapia semi-intensiva.A quattro giorni dall’esito positivo del tampone, le sue condizioni sono peggiorate da rendere necessaria l’ossigenoterapia. E’ rimasta, invece, in casa la moglie che sino ad oggi sarebbe risultata asintomatica.

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Cuffaro ad annunciare la sua positività attraverso un post sul suo profilo Facebook: "Cari amici, mi duole comunicarvi che attualmente mi ritrovo costretto in casa, a causa del temuto Covid che ha colpito anche me e mia moglie. Le mie condizioni sono pressoché buone e volevo tranquillizzare tutti gli amici che quotidianamente mi contattano per chiedermi come stia".

"Il Covid - aveva scritto - è un male che si insinua in maniera silente, quindi, vi prego di fare attenzione ed evitare di trascurare le regole di precauzione imposte. Purtroppo, nel mio caso, me lo sono ritrovato in casa, quindi, a nulla sono valse le precauzioni adottate all’esterno. Per questo motivo, ci tenevo ad avvertirvi rispetto il reale pericolo e a sensibilizzarvi su questo tema. Mettete la mascherina, igienizzatevi il più possibile e mantenete la distanza di sicurezza. Poche semplici regole possono garantire la salute vostra e dei vostri cari. Adottatele!".



