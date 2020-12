Cronaca 1220

Coronavirus, paziente muore all'ospedale Sant'Elia: i familiari presentano denuncia ai carabinieri

Era il 16 novembre quando è stato ricoverato al Sant’Elia. Ieri, purtroppo, Barba è deceduto

Rita Cinardi

02 Dicembre 2020 21:16

Vogliono vederci chiaro i familiari di Emanuele Barba, 61 anni, deceduto ieri sera all’ospedale Sant’Elia dove era stato ricoverato per Covid-19. L’uomo, che aveva subito un trapianto di rene 5 anni prima e aveva anche altre patologie (diabete e cardiopatia), aveva cominciato a stare male a fine ottobre quando avrebbe lamentato dolori in tutto il corpo e disorientamento. Era il 16 novembre quando è stato ricoverato al Sant’Elia. Dopo un primo miglioramento le sue condizioni si erano nuovamente aggravate. Ieri, purtroppo, Barba è deceduto. I familiari questa mattina hanno presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri dove hanno fatto presente quali fossero le terapie seguite e lo stato di salute generale del loro congiunto. Adesso vogliono capire quali siano le cause effettive che lo hanno portato al decesso.

