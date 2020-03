Salute 1948

Coronavirus, paziente di Sciacca ricoverata a Caltanissetta: le sue condizioni sono stabili

Oggi sono stati effettuati tre tamponi. Si attendono i risultati di laboratorio per poi adottare eventualmente le opportune determinazioni sanitarie

Redazione

07 Marzo 2020 18:55

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta rappresenta che oggi sono state avviate progressivamente tutte le misure esposte durante la conferenza stampa avvenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 marzo

Oggi sono stati effettuati 3 tamponi di cui, in atto, siamo in attesa dei risultati di laboratorio, onde adottare le opportune determinazioni sanitarie.

La paziente ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant’Elia, trasferita ieri dall’ospedale di Sciacca, risulta stabile, tranquilla, sveglia, collaborante ed autonoma. In atto è sottoposta a specifica terapia farmacologica ed è in stretta osservazione.

Ricordiamo a tutta la popolazione di evitare i luoghi affollati, mantenere le distanze raccomandate dai decreti ministeriali, nonché mettere in atto tutte le misure atte ad evitare il contagio.

In caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o di natura respiratoria, si raccomanda di non recarsi al pronto soccorso, ma di chiamare il proprio medico di famiglia o il pediatra.

A disposizione dell’utenza è attivo anche il numero provinciale 0934-559955

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta rappresenta che oggi sono state avviate progressivamente tutte le misure esposte durante la conferenza stampa avvenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 marzo

Oggi sono stati effettuati 3 tamponi di cui, in atto, siamo in attesa dei risultati di laboratorio, onde adottare le opportune determinazioni sanitarie.

La paziente ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant’Elia, trasferita ieri dall’ospedale di Sciacca, risulta stabile, tranquilla, sveglia, collaborante ed autonoma. In atto è sottoposta a specifica terapia farmacologica ed è in stretta osservazione.

Ricordiamo a tutta la popolazione di evitare i luoghi affollati, mantenere le distanze raccomandate dai decreti ministeriali, nonché mettere in atto tutte le misure atte ad evitare il contagio.

In caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o di natura respiratoria, si raccomanda di non recarsi al pronto soccorso, ma di chiamare il proprio medico di famiglia o il pediatra.

A disposizione dell’utenza è attivo anche il numero provinciale 0934-559955

News Successiva Febbre suina, una decina di casi tra Agrigento e Canicattì: pazienti trasferiti tra Caltanissetta e Palermo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare