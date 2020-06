Cronaca 396

Coronavirus, paziente di Gela si ripositivizza e viene ricoverato a scopo precauzionale

Sono 5 adesso i pazienti ricoverati in provincia e 13 quelli in isolamento domiciliare (con sintomi lievi o senza sintomi)

Rita Cinardi

02 Giugno 2020 19:00

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone per aggiornare sulla situazione Covid-19 in provincia. Oggi un paziente di Gela che si è ripositivizzato è stato ricoverato a scopo precauzionale presso l'Unità Operativa Complessa di Malattie infettive del presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele" di Gela. "Si tratta di una paziente - ha spiegato il manager Caltagirone - che era stata ricoverata in terapia intensiva e poi in malattie infettive ed era stata dimessa da qualche settimana dopo il doppio tampone negativo. Adesso solo un po’ di febbre e si è preferito trattenerla in ospedale dopo il tampone risultato positivo". Per riepilogare i casi totali da inizio epidemia nella nostra provincia sono 190. Di questi attualmente 5 (3 al Sant'Elia e 2 al Vittorio Emanuele di Gela) sono i pazienti ricoverati in Malattie Infettive, 13 si trovano in isolamento domiciliare (con sintomi lievi o senza sintomi), 157 i pazienti guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province. Nella nostra provincia risultano guarite l'82% delle persone positive e non si registrano più decessi per Covid-19 dal 24 aprile. Inoltre la terapia intensiva dedicata al Covid-19 è ormai chiusa dal 3 maggio, giorno in cui è stato dimesso l'ultimo paziente. Il direttore dell'Asp ha fatto presente che è stata apportata una correzione: 2 pazienti di Caltanissetta ripositivizzati da aprile ad oggi erano stati calcolati 2 volte (infatti i ripositivizzati non vanno inseriti come nuovi pazienti). Per il prossimo aggiornamento sulla provincia di Caltanissetta appuntamento domani sera sul nostro giornale.

