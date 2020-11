Cronaca 791

Coronavirus, paziente con trapianto di rene dimesso dalla Terapia Intensiva di Caltanissetta

L'uomo dopo essere stato tenuto per una settimana in terapia intensiva covid-19 adesso sta meglio

Rita Cinardi

24 Novembre 2020 18:24

Ancora un paziente dimesso dalla terapia intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. E questa volta, viste le condizioni iniziali del paziente, il risultato per l'equipe guidata da Giancarlo Foresta è ancora più gratificante. Si tratta di un 61enne di Caltanissetta che oltre ad essere diabetico e broncopatico aveva anche subito un trapianto di rene. L'uomo dopo essere stato tenuto per una settimana in terapia intensiva covid-19 adesso sta meglio ed è stato dimesso per poter continuare la degenza al reparto di Malattie Infettive.

