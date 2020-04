Politica 105

Coronavirus, Pagano (Lega): "Necessario slittamento riforma intercettazioni. Si tutelino cittadini"

Il deputato leghista chiede al governo un rinvio della riforma in considerazione del periodo di emergenza che vive il Paese

Redazione

03 Aprile 2020 19:45

“Il governo tenga conto della situazione attuale e accolga l’appello del mondo della giustizia sul rinvio della riforma delle intercettazioni, per intenderci quella che consente l’utilizzo del‘Trojan’. Dal 1° maggio, infatti, sarà pienamente operativa la riforma ma, è evidente, che sarà complicato attuarla con le limitazioni imposte dalla pandemia con il rischio che vengano meno anche le garanzie per i cittadini. È certo che, in un momento in cui la gran parte delle iniziative dei tribunali e degli uffici giudiziari subisce rinvii e le attività giurisdizionali sono fortemente limitate, non ci sia tempo e modo di affinare gli strumenti previsti dalla riforma. È praticamente impossibile per coloro che devono svolgere l’attività di difesa, adire gli uffici e procedere con l’ascolto secondo la nuova disciplina. Inoltre, è fondamentale che si tutelino i diritti fondamentali del singolo cittadino. In questo momento, più che mai, serve buonsenso e per questo come Lega chiediamo all’attuale maggioranza che prenda in considerazione di far slittare la riforma delle intercettazioni perché è impensabile che possa essere pienamente operativa già dal prossimo mese”. Così in una nota Alessandro Pagano, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

