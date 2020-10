Politica 188

Coronavirus, Pagano (Lega): "Dpcm uccide il settore ricevimenti. A rischio il posto di migliaia di lavoratori"

Tale settore - afferma il deputato nazionale - dà lavoro a migliaia di persone, camerieri, fiorai, fotografi, professionisti che contano di ripartire dopo mesi di blocchi

Redazione

13 Ottobre 2020 17:11

“Il governo ha deciso di uccidere il settore dei ricevimenti e della banchettistica? Lo sa quanti lavoratori rischiano il posto per colpa delle disposizioni dell’ultimo dpcm di ottobre? Non è credibile questo governo se prende la scusa di evitare i contagi nei ricevimenti di matrimoni, cresime, battesimi, eventi culturali e sociali limitando a 30 il numero dei partecipanti a banchetti e cerimonie, mente così non prevede per le pizzerie e i ristoranti. Questo dovrebbe essere un punto su cui riflettere e fare un passo indietro: tale settore dà lavoro a migliaia di persone, camerieri, fiorai, fotografi, professionisti che contano di ripartire dopo mesi di blocchi che hanno causato perdite economiche ingenti. Ma davvero hanno logiche questi procedimenti amministrativi del premier Conte e del suo gabinetto presi senza avallo del Parlamento? Se sono in buonafede devono subito essere modificate questi provvedimenti. Presenterò un’interrogazione per sensibilizzare una maggioranza che come sempre prende decisioni senza ascoltare le esigenze del popolo”. Lo afferma in una nota Alessandro Pagano, vicepresidente del gruppo Lega alla Camera dei Deputati.

